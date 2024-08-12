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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya misilleme: Gereken cevabı alacaklar

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 16:58
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya misilleme: Gereken cevabı alacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Kursk’ta yönelik saldırılarına ilişkin Rus güçlerinin Ukrayna’ya karşılık vereceğini söyledi. Öte yandan Rus lider, askeri operasyonun başarıyla sonuçlanacağından şüphesi olmadığını vurguladı.

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