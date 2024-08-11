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İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'ne kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:29
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İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi’ne kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdü

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de çocuk kadın ayırt etmeden soykırım yapan İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden saldırılarına devam ettiği bildirildi.

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