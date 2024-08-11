Çin’den ’Haniye’ açıklaması: Suikast ateşkes görüşmelerini baltaladı

Vang, tüm tarafların meşru hak ve çıkarlarının korunmasını, özellikle Filistin'in meşru ulusal haklarını geri kazanmasını desteklediklerini kaydetti.

Çatışmanın tüm taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını ciddiyetle uygulaması gerektiğine işaret eden Vang, "Gazze'de mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için koşullar oluşturmaya teşvik etmek için ortak bir güç oluşturulması zorunludur." ifadesine yer verdi.

Vang, İran'ın, "egemenliğini, güvenliğini ve onurunu, uluslararası yasalar çerçevesinde korumasını desteklediklerini bildirdi.

Bakıri de Tahran'ın "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını" vurguladı.