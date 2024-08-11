11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de gidecek yer bırakmadı! Han Yunus'ta bir bölgenin daha boşaltılması çağrısı yaptı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:00
ABONE OL
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze’de gidecek yer bırakmadı! Han Yunus’ta bir bölgenin daha boşaltılması çağrısı yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir bölgenin daha boşaltılması çağrısı yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör