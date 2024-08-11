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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kabine listesini Meclise sundu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:02
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İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kabine listesini Meclise sundu

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabinesini Meclise sunarken Dışişleri Bakanlığı için eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmalardaki Başmüzakereci Abbas Arakçi'yi, İçişleri Bakanlığı için ise asker kökenli İskender Mumini'yi aday gösterdi.

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