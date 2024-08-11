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Kolombiya'da zorla alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 09:31
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Kolombiya’da zorla alıkonulan 100 askerden 40’ı serbest bırakıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, "taşra muhafızları" isimli silahlı grup tarafından dün zorla alıkonulan 100 askerden 40'ı serbest bırakıldı.

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