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Rusya: Kursk kentindeki binaya Ukrayna'ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 06:16
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Rusya: Kursk kentindeki binaya Ukrayna’ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, şehirdeki çok katlı bir binaya Ukrayna'ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

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