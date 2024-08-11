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Katil İsrail ordusu Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlarını sürdürüyor

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 06:20
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Katil İsrail ordusu Batı Şeria’nın farklı kentlerine baskınlarını sürdürüyor

Son dakika haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok köyü ve kasabasına baskın düzenleyerek Filistinli gruplarla çatıştı.

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