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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 240 çöp balonu daha!

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:04
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Kuzey Kore’den Güney Kore’ye 240 çöp balonu daha!

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan yaklaşık 240 balonu sınırdan gönderdiğini bildirdi. Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e yaklaşık 3 bin 600'den fazla çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.

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