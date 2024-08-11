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Katil İsrail askerlerinden mülteci kampına baskın! Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladılar

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:06
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Katil İsrail askerlerinden mülteci kampına baskın! Batı Şeria’da bir Filistinliyi yaraladılar

Son dakika haberine göre Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katleden İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaralarken, 17 kişiyi de gözaltına aldı.

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