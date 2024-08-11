Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türk heyetini “Selamünaleyküm” diyerek karşıladı: Erdoğan benim ağabeyimdir
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cumhurbaşkanlığı seçimine gözlemci olarak katılan Türk heyetini “Selamünaleyküm” diyerek karşıladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için “Erdoğan benim ağabeyimdir” diyen Maduro, Türk iş insanlarına ülkesine yatırım çağrısı yaptı.
Venezuela'daki cumhurbaşkanlığı seçimine gözlemci olarak katılan Türk heyetinde olan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türk heyetini "Selamünaleyküm" diyerek karşıladığını söyledi.
Malkoç, "Ben kendisine Türkiye'den seçim gözlemcisi olarak geldiğimizi YSK ve Parlamento temsilcilerinin de burada bulunduğunu söyledim. Cumhur-başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ilettik. O da 'Selamünaleyküm, Recep Tayyip Erdoğan benim ağabeyimdir. Çok çok selam söyleyin. Zaten onunla yakın zamanda görüşeceğiz' ifadelerini kullandı" dedi.
"YATIRIM YAPIN"
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Malkoç'un verdiği bilgiye göre Maduro, ülkesinin başta ekonomi olmak üzere her alanda Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Maduro, Türk iş insanlarına "Gelip yatırım yapsınlar" çağrısında bulundu.
OSMANLI'DAN BERİ
Türklerin Venezuela'da hem halk tarafından çok sevildiğini hem de devlet yönetiminde büyük saygı gördüğünü dile getiren Malkoç, "Osmanlı döneminde Venezuela'ya Osmanlı pasaportu ile giden yüz binlerce Filistinli, Suriyeli ve Osmanlı tebası var. Bunlar Osmanlı pasaportu ile gittikleri için 'Türk' diye adlandırılıyorlar ve çok seviliyorlar. Seçim gözlemi için sokakta diyalog kurduğumuz halk bizleri de sıcakkanlı karşıladı" ifadelerini kullandı
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