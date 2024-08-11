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Filipinler ve ABD'den ortak hava tatbikatı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:23
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Filipinler ve ABD’den ortak hava tatbikatı

Son dakika haberine göre Filipinler'in Pampanga ve Cebu bölgelerinde ABD Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlendi.

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