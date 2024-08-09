09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sekiz gün için uzaya gittiler 2025'e kadar mahsur kalabilirler

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 09:54
ABONE OL
Sekiz gün için uzaya gittiler 2025’e kadar mahsur kalabilirler

5 Haziran'da iki Amerikalı astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) test misyonu için fırlatıldığında, birkaç gün içinde evlerine dönmeyi bekliyorlardı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör