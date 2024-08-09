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Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 kat arttı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 11:20
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Güney Kore’de Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 kat arttı

Güney Kore'de Kovid-19 sebebiyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 katına yükseldi. Yetkililer, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurmuştu.

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