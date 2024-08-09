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Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli öldü

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 06:14
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Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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