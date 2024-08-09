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Brezilya'da büyük facia! 62 kişiyi taşıyan uçak yerleşim yerine çakıldı | Onlarca kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 20:17 Güncelleme: 09.08.2024 22:08
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Brezilya’da büyük facia! 62 kişiyi taşıyan uçak yerleşim yerine çakıldı | Onlarca kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarında bir yerleşim yerine düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın bir ağaç kümesine doğru hızla alçaldığı ve sonrasında büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor. Dehşet kazada uçakta bulunan 4'ü mürettebat 62 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Parana eyaletindeki Cascavel'den Sao Paulo'nun Guarulhos şehrine giden içinde 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarında bir yerleşim yerine düştü.

Sao Paulo Eyalet İtfaiye Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasını doğruladı. Kaza bölgesine yedi itfaiye ekibi gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın bir ağaç kümesine doğru hızla alçaldığı ve sonrasında büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor.

Yolcularla durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmezken, vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşüşüyle yangın çıktığı görüldü.

62 KİŞİ ÖLDÜ
Skynews'in aktardığına göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Voepass uçağındaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini söyledi.

Da Silva, kalabalığın ayağa kalkmasını ve kazaya karışanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasını istedi.

Havayolu şirketi Voepass ise, 58 yolcu ve 4 mürettebat üyesi arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir güncelleme paylaşmadı.

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