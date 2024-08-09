Brezilya’da büyük facia! 62 kişiyi taşıyan uçak yerleşim yerine çakıldı | Onlarca kişi hayatını kaybetti

Havayolu şirketi Voepass ise, 58 yolcu ve 4 mürettebat üyesi arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir güncelleme paylaşmadı.

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