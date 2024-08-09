Brezilya'da büyük facia! 62 kişiyi taşıyan uçak yerleşim yerine çakıldı | Onlarca kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarında bir yerleşim yerine düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın bir ağaç kümesine doğru hızla alçaldığı ve sonrasında büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor. Dehşet kazada uçakta bulunan 4'ü mürettebat 62 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Parana eyaletindeki Cascavel'den Sao Paulo'nun Guarulhos şehrine giden içinde 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarında bir yerleşim yerine düştü.
Sao Paulo Eyalet İtfaiye Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasını doğruladı. Kaza bölgesine yedi itfaiye ekibi gönderildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın bir ağaç kümesine doğru hızla alçaldığı ve sonrasında büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor.
Yolcularla durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmezken, vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşüşüyle yangın çıktığı görüldü.
62 KİŞİ ÖLDÜ
Skynews'in aktardığına göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Voepass uçağındaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini söyledi.
Da Silva, kalabalığın ayağa kalkmasını ve kazaya karışanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasını istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...
- SGK SSK, BAĞ-KUR'luya erken emeklilik çizelgesini sundu: 49 50 54 56 yaşında emeklilik reçetesi
- Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Yurt dışı çıkış harcı değişti mi, ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı harcı zammı ne zaman geçerli olacak? GİB son dakika...
- İncir severleri şoke eden gerçek! Bundan böyle iki kez düşüneceksiniz: Meğer içinde...
- Emeklilere yeni sistem devrede! Kök maaşa ek her ay 1+1'lik kazanç oluştu: 8.000, 10.000, 12.500 TL alana...
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?