İsrail’de korku ve panik hakim! Son dakika koduyla duyuruldu: Çukura indiler

"ÇUKUR"DA TOPLANDILAR

Tüm sınır bölgelerinde saldırı hazırlıklarını üst düzeye çıkaran İsrail, dün gece saatlerinde acil önlem planını devreye soktu. İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığının "çukur" olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında toplandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi. Toplantının olası bir acil durum tatbikatı yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığındaki yer altı komuta odasında yapıldığı ifade edildi.