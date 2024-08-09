İsrail'de korku ve panik hakim! Son dakika koduyla duyuruldu: Çukura indiler
İran ve Lübnan'la gerginliği devam eden İsrail'de korku ve panik hakim. Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından savaş ateşlerinin çağrılarının bölgede İran ile İsrail arasında gerilim had safhaya ulaştı. Gece boyunca yüzlerce roketin atılmasının ardından İsrail savaş kabinesi acil koduyla yer altına indi. Ülke medyasında ise halka savaş hazırlığı çağrısı yapıldı. İşte günlerdir dünyayı kaosa boğan bölgeden son gelişmeler...
İsrail Gazze işgalinin ardından İran ve Hizbullah ile sıcak çatışmaya girdi. Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından İran'ın İsrail ordusuna savaş açması beklenirken İsrail Lübnan sınırında çatışmaları sürdürüyor.
"ÇUKUR"DA TOPLANDILAR
Tüm sınır bölgelerinde saldırı hazırlıklarını üst düzeye çıkaran İsrail, dün gece saatlerinde acil önlem planını devreye soktu. İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığının "çukur" olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında toplandığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi. Toplantının olası bir acil durum tatbikatı yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığındaki yer altı komuta odasında yapıldığı ifade edildi.
HİZBULLAH'A KARŞI HARETE GEÇİLECEK
Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.
Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti.
İSRAİLLİLER SIĞINAKLARA İNİYOR
Savaş kabinesinin çukur toplantısının hemen ardından İsrail basınında çıkan haberler, ülkedeki kırmızı alarmı duyurdu. İsrail'in, İran ve Hizbullah'ın uzun süredir beklenen misilleme saldırılarına hazırlandığı belirtildi. Çıkan haberlere göre yetkililer, halka güvenli odalarda yiyecek ve su stoklamaları çağrısında bulundu.
STOKLAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI
Öte yandan İsrail'deki hastanelerin, tıbbi ve cerrahi malzemeler, binlerce ünite kan, dizel yakıt ve benzin stoklayarak savaşa hazırlandığı detaylarına da yer verildi. Hastaların yer altı koğuşlarına taşınmaya başladığı belirtildi.
Arama kurtarma ekipleri ise büyük şehirlerde hazır konuma getirildi. İsrail ordusunun yalnızca Lübnan'la sınırlı kalmayarak, üst düzey müdahale roket ateşi de eklediği bildirildi.
"ATEŞLE OYNAYAN YIKIMI BEKLER"
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan halkına uyarıda bulundu. İsrail'in "kuzey sınırının her iki tarafında barış, refah ve istikrar" aradığını, Hizbullah'ın ise "Lübnan'ı ve halkını rehin aldığını" öne süren Gallant "Ateşle oynayan yıkımı bekler" ifadelerini kullandı.
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