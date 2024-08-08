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Lübnan-İsrail sınır hattında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber'de

Giriş: 08.08.2024 17:47 Güncelleme: 08.08.2024 17:52
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Lübnan-İsrail sınır hattında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber’de

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın terör devleti İsrail'e saldıracağına dair beklentiler karşılıklı atışmalar ve misillemelerin ardından daha da yükseldi. Lübnan-İsrail sınır hattında ilk günden bu yana en güncel bilgileri ve en özel detayları aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktarmaya devam ediyor. İşte İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma anları...

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