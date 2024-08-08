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Japonya'da üst üste iki deprem! 6,9 ve 7,1 ile sallandılar! Tsunami alarmı verildi...

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 11:18 Güncelleme: 08.08.2024 12:23
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Japonya’da üst üste iki deprem! 6,9 ve 7,1 ile sallandılar! Tsunami alarmı verildi...

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan 6.9 ve 7.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Miyazaki ve Kochi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu. Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI

Japon yetkililer de Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yayınladı. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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