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Marmaris'te yiyecek arayan yaban domuzları şehir merkezine indi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 06:27
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Marmaris’te yiyecek arayan yaban domuzları şehir merkezine indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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