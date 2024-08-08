İşgalci bakandan alçak sözler! Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini söyledi | Mısır'dan sert tepki
Katil ordusu Gazze'de düzenledikleri katliamın yanı sıra bölgeye insani yardımların girmesini engelleyerek trajediye imza atıyor. Açlıkla boğuşan milyonlarca Gazzeli masuma yönelik İsrailli bakandan skandal sözler geldi. İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğini ima eden" açıklamalarda bulundu. Bu duruma tepki gösteren Mısır, siyonist bakanın açıklamaların utanç verici ve kabul edilemez olduğunu belirtti.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, Smotrich'i, "şekil ve içerik açısından utanç verici ve kabul edilemez olan" söz konusu açıklamalarından ötürü kınadı.
CENEVRE SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ
Söz konusu açıklamaların, uluslararası insancıl hukukun ve işgalci güç olan İsrail'in işgal altındaki Filistin halkının emniyetini ve temel hayati ihtiyaçlarını karşılamasını öngören 4'üncü Cenevre Sözleşmesinin ihlali olduğu ifade edildi.
Bu türden sorumsuz açıklamaların, Gazze halkına karşı kabul edilemez bir kışkırtma ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) geçici tedbir kararlarını uygulama sorumluluğundan kaçma olduğu kaydedildi.
Uluslararası hukukun temelde, bu tür insanlık onuruyla bağdaşmayan eylemleri önlemek amacıyla onlarca yıl içinde oluştuğuna dikkat çekilirken, sivillerin karşılaştığı trajedilere son verilmesi ve savaşlarda asgari hukuki ve ahlaki kıstasların korunması için uluslararası çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
"GAZZE'YE YARDIMLAR ENGELLENMELİ"
Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima etmişti.
İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemesi nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Smotrich, uluslararası toplumun bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemeye izin vermeyeceğini söyleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürebilmek için uluslararası meşruiyete ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alması gerektiğini savunan aşırı sağcı Bakan, Gazze'nin tamamında kontrolü sağlamanın hedeflenmesi gerektiğini ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?