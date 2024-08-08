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Irak'ta Ayn el-Esed Hava Üssü saldırısında gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 21:19
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Irak’ta Ayn el-Esed Hava Üssü saldırısında gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Hava Üssü'ne bir roket saldırı gerçekleştirilmişti. ABD askerlerinin yaralandığı saldırıda gözaltına alınanların sayısı 5’e yükseldi.

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