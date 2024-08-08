ABD siyonistleri korumak için Orta Doğu'da tam teçhizat! Savaş uçakları havalandı | PKK ve türevlerinin vazgeçilmezi ABD'li komutan İsrail'de
İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikast ile şehit edilen Hamas lideri Haniye'nin ardından Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. Suikasttan İsrail'i sorumlu tutan İran, peş peşe saldırı tehdidi açıklamalarında bulundu. Bu misillemenin ne zaman yapılacağı tartışılırken ABD durumu fırsat bilerek yine Orta Doğu'ya takviye yığdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) , İran-İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını duyurdu.Savaş uçaklarının hangi ülke veya ülkelere konuşlandıracağı açıklanmazken CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla da İsrail'i ziyaret etti. Kurilla daha önce PKK ve türevleri örgütlerin yöneticileri ile görüşmüştü.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak şehit edildi. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söyleyerek, Tahran'ın Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.
Bu açıklamalar sonrası Orta Doğu'da gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi.
ABD'NİN SAKINDIĞI RAPTORLAR ORTA DOĞU'DA
CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.
Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi.
Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
CENTCOM KOMUTANI İSRAİL'DE
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, İran ile gerilimin devam ettiği dönemde yeniden İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.
Yerel basında yer alan haberde, CENTCOM komutanı Kurilla'nın İsrail'e geldiği belirtildi. Kurilla'nın ziyareti kapsamında İsrailli askeri yetkililerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.
Haberde Kurilla'nın bu hafta İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkati çekildi. Son olarak 5 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret eden Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya gelmişti.
PKK VE TÜREVLERİNİN VAZGEÇİLMEZ KOMUTANI İSRAİL'DE
Geçtiğimiz Mart ayında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, Ürdün, Mısır, İsrail ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD ile koalisyon güçlerinin bulunduğu üsleri ziyaret etmişti.
Michael Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki ABD üslerine de gitmişti. Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'li yöneticilerle görüşen Kurilla, DEAŞ mensupları ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'na da uğradı. Terör örgütü PKK/YPG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ mensupları ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.
Kampta örgütün alıkoyduğu siviller, insanlık dışı şartlarda barındırılıyor. Hol Kampı'nda onlarca ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.
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