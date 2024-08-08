ABD siyonistleri korumak için Orta Doğu’da tam teçhizat! Savaş uçakları havalandı | PKK ve türevlerinin vazgeçilmezi ABD’li komutan İsrail’de

ABD’li komutan terör örgütlerinin sözde yöneticilerle görüşmüştü.

Michael Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki ABD üslerine de gitmişti. Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'li yöneticilerle görüşen Kurilla, DEAŞ mensupları ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'na da uğradı. Terör örgütü PKK/YPG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ mensupları ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta örgütün alıkoyduğu siviller, insanlık dışı şartlarda barındırılıyor. Hol Kampı'nda onlarca ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.