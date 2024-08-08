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ABD'de seçimlere geri sayım! Canlı yayında yeni raunt: Donald Trump'tan Kamala Harris'e 'hazırım' mesajı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 23:43 Güncelleme: 08.08.2024 23:43
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ABD’de seçimlere geri sayım! Canlı yayında yeni raunt: Donald Trump’tan Kamala Harris’e ’hazırım’ mesajı...

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'le canlı yayın tartışmasına hazır olduğunu açıkladı. Hatırlanacağı üzere Trump daha önce Joe Biden ile de canlı yayında karşılıklı atışmada bulunmuştu.

Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda merakla beklenen başkan adayları münazaralarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'TAN HARRIS'E 'HAZIRIM' MESAJI

Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.

Kamala HarrisKamala Harris

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi JD Vance ile Demokrat Tim Walz'u karşı karşıya getirmesi beklenen bir diğer canlı yayın tartışmasının da CBS News kanalında olacağını ifade eden Trump, Harris'in canlı yayınlarda kötü performans sergilediğini savundu.

HARRIS'İN TARTIŞMAYA KATILACAĞI AÇIKLANDI

ABC News kanalı ise Harris'in 10 Eylül'de yapılacak canlı yayına katılma konusunda mutabık olduğunu duyurdu.

Harris'in Fox News ve NBC News'te yapılması muhtemel canlı yayınlara katılıp katılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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