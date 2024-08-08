ABD’de seçimlere geri sayım! Canlı yayında yeni raunt: Donald Trump’tan Kamala Harris’e ’hazırım’ mesajı...

Eski ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'TAN HARRIS'E 'HAZIRIM' MESAJI

Rakibi Harris'le karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalında canlı yayın tartışması için anlaştığını ve Harris'ten yanıt beklediğini belirtti.