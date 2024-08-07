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ABD Savunma Bakanı Austin: "Orta Doğu'daki askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyeceğiz"

ahaber.com.tr AA
Giriş: 07.08.2024 06:30
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ABD Savunma Bakanı Austin: Orta Doğu’daki askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Şüphesiz ki ABD, bölgede görev yapan askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyecektir." dedi.

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