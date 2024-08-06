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Hizbullah Golan ve Celiliye'ye 40'a yakın füze ateşledi

Giriş: 06.08.2024 20:54
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Hizbullah Golan ve Celiliye’ye 40’a yakın füze ateşledi

Son dakika... İsrail basını: Hizbullah son 1 saatte Lübnan'dan Golan ve Celiliye'ye doğru 40'a yakın füze ateşledi

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