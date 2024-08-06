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Katil İsrail kana doymuyor! İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 20:57
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Katil İsrail kana doymuyor! İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında bir gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Öte yandan Hükümet ofisi, İsrail saldırılarında Filistinli gazetecilerin hedef alınmasını ve öldürülmesini kınadı.

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