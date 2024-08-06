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İran'daki Mahsa Emini olaylarında flaş gelişme! Gösterici idam edildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 16:22
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İran’daki Mahsa Emini olaylarında flaş gelişme! Gösterici idam edildi

İran'da 2022 yılındaki Mahsa Emini gösterilerinde Albay Nadir Beyrami'yi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen Gulamrıza Resayi'nin cezası infaz edildi.

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