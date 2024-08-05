Tel Aviv- Hamas arasında esir takasında gelişme! Dikkat çeken İran ve Haniye detayı
İşgalci İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin yetkililer takasın askıya alındığını belirtti. İran'ın olası misilleme saldırısı ve suikasta uğrayarak şehit olan Hamas lideri Haniye'nin yerine seçilecek ismin belirleninceye kadar askıya alınan olası takasın bu gelişmelerin netleşmesi sonrası devam edeceği bildirildi.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken bir yandan siyonist İsrail ve Hamas arasında esir takası müzakereler sürüyor. İnişli çıışlı devam eden müzakerelerin bu kez askıya alındığı iddia edildi. İsrail basınına göre, Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası müzakereleri askıya alındı
İran'ın olası misilleme saldırısı ve suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine seçilecek isim belirleninceye kadar İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin askıya alındığı belirtildi.
MÜZAKERELER ASKIYA MI ALINDI?
Times Of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Habere göre, İran'ın olası misillemesi ve Heniyye'nin yerine seçilecek isim belirleninceye kadar esir takasına yönelik olası müzakereler askıya alındı.
İRAN MİSİLLEMESİ VE HANİYE YERİNE GELECEK İSİM ÖNEMLİ FAKTÖR
Tahran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin bu akşam gelebileceği ileri sürülen haberde, Hamas'ın Haniye'nin yerine seçilecek ismi "gelecek günlerde" duyuracağı ifade edildi. Bu iki gelişmenin ardından Katar, ABD ve İsrail'in müzakerelere devam edeceği aktarıldı.
HANİYE SUİKASTI İLE TAKAS ZORLAŞTI
Haniye suikastı sonrası esir takası konusunda mutabakata varmanın daha da zorlaştığına dikkati çekilen haberde, İsrailli bir heyetin hafta sonunda Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunduğu, ancak bu görüşmelerde esir takasından çok İsrail'in Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgalinin ele alındığını belirtti.
Kahire'deki görüşmelere Hamas'ın katılmadığı ve görüşmelerde herhangi bir ilerleme de kaydedilmediği aktarıldı.
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