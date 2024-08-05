Tel Aviv- Hamas arasında esir takasında gelişme! Dikkat çeken İran ve Haniye detayı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken bir yandan siyonist İsrail ve Hamas arasında esir takası müzakereler sürüyor. İnişli çıışlı devam eden müzakerelerin bu kez askıya alındığı iddia edildi. İsrail basınına göre, Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası müzakereleri askıya alındı

İran'ın olası misilleme saldırısı ve suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine seçilecek isim belirleninceye kadar İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin askıya alındığı belirtildi.