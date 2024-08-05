Katliam, işkence, cinsel istismar! Siyonistlerden bir skandal daha: Gazzeli gencin ölümü dehşete düşürdü
ABD'nin "işkence üssü" olarak bilinen Guantánamo'nun İsrail versiyonu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. İşgalciler bu merkezde Filistinlilere insanlık dışı işkencelerde bulunuyor. Sde Teiman gözaltı merkezinde bu kez 26 yaşındaki genç bir Filistinli siyonistlerin işkenceleri sonucu hayatını kaybetti.
"İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Gazzeli bir esirin, gördüğü işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, 24 Aralık 2023'te kardeşiyle birlikte alıkonan Cibaliya sakinlerinden 26 yaşındaki Ömer Cüneyd'in Sde Teiman gözaltı merkezinde işkence sonucu öldüğü belirtildi.
Açıklamaya göre İsrailli insan hakları örgütü Hamoked, Cüneyd'in ailesine oğullarının 17 Temmuz'da öldüğünü iletti.
İŞGALCİLER İŞKENCEDEN ÖLENLERİ GİZLİYOR!
Cüneyd'in, İsrail hapishaneleri ile gözaltı merkezlerinde, özellikle de Sde Teiman'da işkence nedeniyle ölen onlarca Gazzeli esirden sadece biri olduğu ifade edildi. Cüneyd'in kardeşinin ise alıkonulduktan 4 ay sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.
Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli esir sayısının 21'e yükseldiği, bu sayının sadece kimlikleri açıklananları kapsadığı, bu sayının dışında hapishanede ölen ancak kimliği açıklanmayan onlarca Filistinli esirin olduğu ifade edildi.
CEHENNEM ÇUKURU "SDE TEİMAN"
İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.
Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.
Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti. Sde Teiman, 9 askerin Filistinli bir esire cinsel işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.
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