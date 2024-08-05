05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Nijerya'da silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 06:14
ABONE OL
Nijerya’da silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi. Danjuma, bölgeye güvenlik güçlerinin yönlendirildiğini, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör