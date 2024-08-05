İşgal ordusu bu kez kazdığı kuyuya düştü! Han Yunus’ta siyonistlere pusu: Ölü ve yaralılar var

Kassam Tugayları, Refah ve Han Yunus'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, Refah'ın doğusundaki Zalata bölgesinde de iki patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İŞGALCİLER BÜYÜK KAYIP VERİYOR

Gazze Şeridi'nde 10 aydır aralıksız katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, askeri ve teknolojik üstünlüğüne rağmen silahlı direniş güçleri karşısında can kayıpları vermeyi sürdürürken, istenilen askeri hedefler konusunda başarısızlığı ülke içindeki birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri başta olmak üzere birçok silahlı direniş örgütü, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşı mücadeleyi sürdürüyor.