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İşgal ordusu bu kez kazdığı kuyuya düştü! Han Yunus'ta siyonistlere pusu: Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 18:30 Güncelleme: 05.08.2024 18:39
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İşgal ordusu bu kez kazdığı kuyuya düştü! Han Yunus’ta siyonistlere pusu: Ölü ve yaralılar var

Ekim ayından bu yana Gazze'de kanlı saldırılar düzenleyen işgal ordusu katliamlarını tepkilere rağmen hız kesmeden sürdürüyor. Siyonistlere karşı birçok silahlı direniş örgütü mücadele verirken bu kez de katil ordusu pusuya düşürüldü. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde işgalci askerlerini pusuya düşürdüğünü duyuran Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci askerler arasında ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi. Öte yandan bölgedeki işgal kuvvetlerine ait D-9 askeri buldozerin Yasin 105 füzesiyle imha edildiği öğrenildi.

Siyonistlere bu kez ağır darbe vuruldu. Kassam Tugayları, Refah ve Han Yunus'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini, askerler arasında ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları, Refah ve Han Yunus'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü duyurduKassam Tugayları, Refah ve Han Yunus'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü duyurdu

PATLAYICI İLE HEDEF ALDILAR

Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Han Yunus şehrinin Ferrahin bölgesinin doğusundaki bir binada korunan Siyonist kuvvetlerini anti-personel patlayıcı ile hedef aldı, patlama sonucu İsrail saflarında ölen ve yaralananlar oldu." ifadeleri yer aldı.

İŞGAL ARACI YASİN 105 İLE İMHA EDİLDİ!

Ayrıca bölgede bulunan İsrail kuvvetlerine ait D-9 askeri buldozerin Yasin 105 füzesiyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Ferrahin bölgesine sızmış olan Siyonist güçlerle çatışmaların halen sürdüğü" belirtildi.

Kassam Tugayları, Refah ve Han Yunus'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü duyurdu.Kassam Tugayları, Refah ve Han Yunus'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, Refah'ın doğusundaki Zalata bölgesinde de iki patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İŞGALCİLER BÜYÜK KAYIP VERİYOR

Gazze Şeridi'nde 10 aydır aralıksız katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, askeri ve teknolojik üstünlüğüne rağmen silahlı direniş güçleri karşısında can kayıpları vermeyi sürdürürken, istenilen askeri hedefler konusunda başarısızlığı ülke içindeki birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri başta olmak üzere birçok silahlı direniş örgütü, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşı mücadeleyi sürdürüyor.

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