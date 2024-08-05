İşgal ordusu bu kez kazdığı kuyuya düştü! Han Yunus'ta siyonistlere pusu: Ölü ve yaralılar var
Ekim ayından bu yana Gazze'de kanlı saldırılar düzenleyen işgal ordusu katliamlarını tepkilere rağmen hız kesmeden sürdürüyor. Siyonistlere karşı birçok silahlı direniş örgütü mücadele verirken bu kez de katil ordusu pusuya düşürüldü. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde işgalci askerlerini pusuya düşürdüğünü duyuran Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci askerler arasında ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi. Öte yandan bölgedeki işgal kuvvetlerine ait D-9 askeri buldozerin Yasin 105 füzesiyle imha edildiği öğrenildi.
Siyonistlere bu kez ağır darbe vuruldu. Kassam Tugayları, Refah ve Han Yunus'ta İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü açıkladı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde İsrail askerlerini pusuya düşürdüklerini, askerler arasında ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.
PATLAYICI İLE HEDEF ALDILAR
Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Han Yunus şehrinin Ferrahin bölgesinin doğusundaki bir binada korunan Siyonist kuvvetlerini anti-personel patlayıcı ile hedef aldı, patlama sonucu İsrail saflarında ölen ve yaralananlar oldu." ifadeleri yer aldı.
İŞGAL ARACI YASİN 105 İLE İMHA EDİLDİ!
Ayrıca bölgede bulunan İsrail kuvvetlerine ait D-9 askeri buldozerin Yasin 105 füzesiyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Ferrahin bölgesine sızmış olan Siyonist güçlerle çatışmaların halen sürdüğü" belirtildi.
Açıklamada, Refah'ın doğusundaki Zalata bölgesinde de iki patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.
İŞGALCİLER BÜYÜK KAYIP VERİYOR
Gazze Şeridi'nde 10 aydır aralıksız katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, askeri ve teknolojik üstünlüğüne rağmen silahlı direniş güçleri karşısında can kayıpları vermeyi sürdürürken, istenilen askeri hedefler konusunda başarısızlığı ülke içindeki birçok kesim tarafından eleştiriliyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri başta olmak üzere birçok silahlı direniş örgütü, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşı mücadeleyi sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...
- 1990 1995 2003 2005 girişliler dikkat: SGK prim başlangıç tarihinize göre altın değerinde emeklilik tablonuz!
- Klozetinizi parlatacak en basit yöntem: 2 malzemeyi karıştırmak yeterli...
- IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye'nin en zehir gibi zekası olan ili...
- Emekliye fark tutarı netleşti! 7.500, 8.750, 9.250, 11.000 TL maaş alana kuruşu kuruşuna hesaplama: O tarihten itibaren...
- KPSS ÖABT 1. ve 2. OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?
- Buzdolabında soğutma probleminiz anında çözülecek: Tek kase yeterli!
- Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...
- 1 ayda 15 kiloyu anında verdi! 51'lik Açelya Akkoyun diyetinin sırrı ortaya çıktı: Meğer tek yöntemle...
- Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?
- Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor