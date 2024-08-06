06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiltere’de devam eden şiddet olaylarında gözaltı sayısı 378’e yükseldi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.08.2024 00:44
ABONE OL
İngiltere’de devam eden şiddet olaylarında gözaltı sayısı 378’e yükseldi

İngiltere’de 29 Temmuz’da düzenlenen bıçaklı saldırının ardından patlak veren şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı 378’e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör