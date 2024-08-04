Tel Aviv’e seferler durduruldu! 4 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.