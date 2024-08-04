Katliam, salgın ve kıtlık! Gazze'de insani trajedi! Filistin Sağlık Bakanı korkunç tabloyu açıkladı: Vaka sayısı 85'den 100 bine çıktı
Ekim ayından bu yana işgalcilerin Gazze'de düzenlediği katliam saldırıları ile on binlerce masum hayatını kaybetti. Yalnızca işgal saldırı değil, Gazze'de kıtlık ve salgın hastalık da baş göstermiş durumda. İşgalcilerin hastaneleri de hedef alması ile sağlık müdahaleleri kısıtlandı ve bölgede hastalıklar baş göstermiş durumda. Bulaşıcı hastalıkların her geçen gün daha da arttığı Gazze'de korkunç tabloyu Filistin Sağlık Bakanı Ebu Ramazan açıkladı. Ramazan, soykırımcı İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden önce Gazze Şeridi'nde sadece 85 hepatit vakası mevcut iken bugün bu sayının 100 bine ulaştığını söyledi. Öte yandan Ramazan, Gazze'de damlacıklar yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları, uyuz gibi cilt hastalıkları ve bakteriyel enfeksiyonlarla ilgili bir salgın söz konusu olduğunu belirtti.
Siyonist İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım saldırılarını sürdürürken katledilen masum sayısı 40 bine yaklaşmış durumda. Hukuk dinlemeyen siyonistler kadın, çocuk ve yaşlı demeden katliam saldırılarını hemen hemen her gün düzenlemeye devam ederken Gazze'de tam bir trajedi yaşanıyor.
Kıtlık ve salgın hastalıkların baş gösterdiği Gazze'de sağlık yardımları ve hastanelerin hedef alınması ile birlikte sağlık müdahaleleri de kısıtlanınca bölgede hastalıklar arttı.
Filistin Sağlık Bakanı Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan, Gazze için kan bağışı kampanyası için düzenlenen basın toplantısında Gazze'deki sağlık sektörünün sıkıntıları ve kötü sağlık koşullarının yansımalarını değerlendirdi.
SAĞLIK ALTYAPISI NEREDEYSE ÇÖKTÜ
İsrail saldırılarının Gazze'deki sağlık altyapısının yüzde 80'den fazlasını çökerttiğini, hastanelerin büyük kısmının hizmet dışı kaldığını, faaliyetini sürdüren hastanelerin ise kısmi olarak hizmet verdiğini belirten Ebu Ramazan, "Hastanelerin doğrudan ya da dolaylı olarak saldırıya uğraması, sağlık çalışanlarının yerinden edilmesi, elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı, temiz suyun olmaması, atık su taşkınları, katı atıkların birikmesi ve salgın hastalıkların yayılması sağlık sektörüne çok ciddi oranda yük getirdi." ifadelerini kullandı.
KORKUNÇ TABLO! VAKA SAYISI 85'DEN 100 BİNE ÇIKTI
Gazze'de insani ve çevresel felaketlerin yanı sıra salgın felaketinin eşiğinde olduklarını kaydeden Ebu Ramazan, bu felaketin su veya solunum yoluyla bulaşan hastalıkların sonucu olduğuna işaret etti.
SALGIN HASTALIKLAR ARTIYOR
Gazze'de görülen salgın hastalıklara ilişkin bilgi veren Ebu Ramazan şunları kaydetti:
"İsrail'in saldırılarından önceki yıl Gazze'nin tamamında sadece 85 hepatit vakası görülürken bu sayı şuan 100 bini aştı. Gazze'de ayrıca damlacıklar yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları, uyuz gibi cilt hastalıkları ve bakteriyel enfeksiyonlarla ilgili bir salgın söz konusu."
ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ İDDİALARI
Gazze'de karşılaştıkları en büyük sorunun çocuk felci salgını ihtimali olduğuna değinen Ebu Ramazan, bu konuda bazı kuruluşların "Han Yunus ile orta kesimdeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiği" yönündeki iddiaları hakkında şunları kaydetti:
"Gazze'de çocuk felci olmadığı 1980'li yıllarda ilan edildi. Batı Şeria'da, Gazze'den 2 yıl sonra çocuk felci bulunmadığı ilan edildi. Filistin'de çocuk felci olmadığı komşu ülkelerden ve İsraillilerin önce ilan edildi. İsrail'de ise 2023'te bir kaç vaka tespit edildi. Bazı uluslararası kuruluşlar, Filistin Sağlık Bakanlığının izni olmadan Gazze'nin orta kesiminden ve Han Yunus'tan numuneler topladı ve tahlil için bunları İsrail'e gönderdi. Numunelerin sonucunun pozitif olduğu söyleniyor.
İSRAİL'DE GÖRÜLEN ÇOCUK FELCİ GAZZE'DE DE GÖRÜLDÜ
Bu işlem bizim iznimiz olmadan yapıldı. Biz bu numunelerin nereden alındığını, hatta Gazze'den mi alındığını bile bilmiyoruz. Söylemek istediğim şu ki; Gazze'de 20-30 yıldır çocuk felci görülmüyor ama İsrail'de görüldü. Gazze'de gerçekten çocuk felci varsa bunun nereden geldiğini bilmek istiyoruz. Bu nedenle sağlık bakanlığından uzmanların denetiminde yeni numuneler alınması konusunda ısrar ettik. Bu numuneler alındı ve tahlil için Ürdün'e gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı."
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 19 Temmuz'da, atık sularda çocuk felcine neden olan virüs tespit edildiğini ve bunun gerçek bir sağlık felaketinin habercisi olduğunu belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.
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