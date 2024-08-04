Katliam, salgın ve kıtlık! Gazze’de insani trajedi! Filistin Sağlık Bakanı korkunç tabloyu açıkladı: Vaka sayısı 85’den 100 bine çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de çocuk felci olup olmadığının netleşmesi için harekete geçti.

ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ İDDİALARI

Gazze'de karşılaştıkları en büyük sorunun çocuk felci salgını ihtimali olduğuna değinen Ebu Ramazan, bu konuda bazı kuruluşların "Han Yunus ile orta kesimdeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiği" yönündeki iddiaları hakkında şunları kaydetti:

"Gazze'de çocuk felci olmadığı 1980'li yıllarda ilan edildi. Batı Şeria'da, Gazze'den 2 yıl sonra çocuk felci bulunmadığı ilan edildi. Filistin'de çocuk felci olmadığı komşu ülkelerden ve İsraillilerin önce ilan edildi. İsrail'de ise 2023'te bir kaç vaka tespit edildi. Bazı uluslararası kuruluşlar, Filistin Sağlık Bakanlığının izni olmadan Gazze'nin orta kesiminden ve Han Yunus'tan numuneler topladı ve tahlil için bunları İsrail'e gönderdi. Numunelerin sonucunun pozitif olduğu söyleniyor.