11 gün önce başladı! Tarihin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

ABD'nin California eyaletindeki ʺPark Yangınıʺ



Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.