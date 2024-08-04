11 gün önce başladı! Tarihin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu
ABD'de California eyaletindeki "Park Yangını" giderek yayılırken, eyalet tarihinin en büyük 4'üncü orman yangını oldu. Şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alan küle döndü. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.
ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park Yangını" giderek yayılıyor.
California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4'üncü orman yangını oldu.
Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi.
Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.
Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti.
YANGINI ÇIKARAN ŞAHIS TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı.
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