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11 gün önce başladı! Tarihin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.08.2024 22:27 Güncelleme: 04.08.2024 22:27
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11 gün önce başladı! Tarihin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

ABD'de California eyaletindeki "Park Yangını" giderek yayılırken, eyalet tarihinin en büyük 4'üncü orman yangını oldu. Şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alan küle döndü. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park Yangını" giderek yayılıyor.

ABD'nin California eyaletindeki ʺPark YangınıʺABD'nin California eyaletindeki ʺPark Yangınıʺ

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4'üncü orman yangını oldu.

ABD'nin California eyaletindeki ʺPark YangınıʺABD'nin California eyaletindeki ʺPark Yangınıʺ

Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi.

ABD'nin California eyaletindeki ʺPark YangınıʺABD'nin California eyaletindeki ʺPark Yangınıʺ

Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi.

ABD'nin California eyaletindeki ʺPark YangınıʺABD'nin California eyaletindeki ʺPark Yangınıʺ

Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti.


ABD'nin California eyaletindeki ʺPark YangınıʺABD'nin California eyaletindeki ʺPark Yangınıʺ

YANGINI ÇIKARAN ŞAHIS TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı.

ABD'nin California eyaletindeki ʺPark YangınıʺABD'nin California eyaletindeki ʺPark Yangınıʺ

Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenilmişti.

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