Pezeşkiyan'dan siyonistlere net mesaj! "Büyük bir hata" diyerek uyardı: "Bu küstahlık cevapsız kalmayacak"
Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikast ile şehit edilmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. İran'dan işgalci İsrail'e peş peşe tehditler devam ederken bu kez İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan soykırımcılara mesaj verdi. Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye İran'da düzenlediği suikastın "cevapsız kalmayacak büyük bir hata" olduğunu belirterek "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak." dedi. Pezeşkiyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini de değindi.
İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için başkent Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, kaldığı misafirhaneye düzenlenen hain bir saldırı ile şehit oldu. Haniye'nin şehit olmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi ve İran-İsrail hattında gerilim sürüyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye İran'da düzenlediği suikastın "cevapsız kalmayacak büyük bir hata" olduğunu söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.
"CEVAPSIZ KALMAYACAK BÜYÜK BİR HATA"
Görüşmede, İran'da resmi misafir olarak bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye suikastın uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Pezeşkiyan, suikastı "İsrail rejiminin cevapsız kalmayacak büyük bir hatası" olarak nitelendirdi.
"SİYONİSTLERİN KÜSTAHLIĞI..."
Pezeşkiyan, "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak." ifadesini kullandı. İran'ın dış politikasının bölgede ve dünyada istikrarı öncelediğini belirten Pezeşkiyan, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının durdurulması için İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.
İran ile Ürdün arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin müzakerelerin süratle tamamlanmasından memnun olduğunu dile getiren İran Cumhurbaşkanı, iki İslam ülkesinin dostluk ve yapıcı işbirliğinin bölge halklarının çıkarına olduğunu belirtti.
ÜRDÜN KRALI: NETANYAHU ÇATIŞMALARI GENİŞLETMEK İSTİYOR
Safedi de Ürdün Kralı Abdullah'ın selam ve başarı dileklerini Pezeşkiyan'a ileterek, ülkesinin İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu kaydederek, "Ürdün, Siyonist rejimin Gazze'deki vahşice saldırganlığını başından beri kınadı." ifadesini kullandı.
İsrail'in Heniyye'ye düzenlediği suikastı da kınadıklarını söyleyen Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun suikastla bölgedeki çatışmaların kapsamını genişletmek istediğine dikkati çekti.
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