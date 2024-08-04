İngiltere’de kazan kaynıyor! Göçmen karşıtları ülkeyi yangına yerine çevirdi: 100’e yakın gözaltı var

İngiltere'de aşırı sağcılar ve göçmen karşıtları protestolarını sürdürüyor.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta bir eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.