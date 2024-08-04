İngiltere'de kazan kaynıyor! Göçmen karşıtları ülkeyi yangına yerine çevirdi: 100'e yakın gözaltı var
İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki şehirlerde aşırı sağcıların başlattığı sokak olayları ile ülke yangın yerine dönmüş durumda. Üç kız çocuğunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının sorumlusunun müslüman bir göçmen olduğu iddiası ile aşırı sağcılar sokaklara dökülmüş ve camilere hedef alarak saldırılar düzenlemişti. Göçmen karşıtları ülkenin pek çok noktasında eylemler sürdürmeye devam ederken İngiltere ve Kuzey İrlanda'da hafta başında başlayan ve dün çok sayıda kentte devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerin ardından 92 kişi gözaltına alındı. Öt yandan Rotherham kentinde Müslüman ve göçmen karşıtı eylem düzenleyen aşırı sağcılar, düzensiz göçmenler ve sığınmacıların tutulduğu bir oteli ateşe vermeye çalıştı.
İngiltere'de tansiyon düşmüyor. Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı olay sonrası ülkede sular durulmazken aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaydı.
Bu iddialar sonrası aşırı sağcılar camileri hedef alarak saldırılar düzenledi. Aşırı sağcıların saldırısı sonucu 53 polis ile 3 polis köpeği yaralanmıştı.
İngiltere ve Kuzey İrlanda'da hafta başında başlayan ve dün çok sayıda kentte devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerin ardından 92 kişi gözaltına alındı.
CAMİLER VE POLİS HEDEF ALINDI
İngiltere'de Liverpool, Hull, Bristol, Blackpool, Preston, Blackburn ve Stoke-on-Trent'te düzenlenen eylemlere ilişkin, bu bölgelerden sorumlu polis teşkilatları açıklamalarda bulundu. Liverpool bölgesinden sorumlu Merseyside Polisi, ikisi hafta başında Southport kentinde bir camiye ve polise düzenlenen saldırı nedeniyle olmak üzere toplamda 23 kişinin dünkü olaylardan sonra gözaltına alındığını açıkladı.
Hull bölgesinden sorumlu Humberside Polisi ise dün yaşanan ve bir kişinin bıçaklandığı iddiasıyla daha da şiddetlenen olaylarda 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Avon ve Somerset Polisi, dün gece geç saatlere kadar devam eden ve atlı polislerin aşırı sağcılar ile karşıt görüşlülere müdahale ettiği Bristol'de, 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Toplantı ve eylem yasağının getirildiği Blackpool'un yanı sıra farklı olayların yaşandığı Preston ve Blackburn'den sorumlu olan Lancashire Polisi ise üç kentte toplam 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yine bir kişinin bıçaklandığı iddiasıyla olayların arttığı Stoke-on-Trent'te ise Staffordshire Polisi, 10 kişinin gözaltına alındığını, bıçaklama iddiasının ise doğru olmadığını duyurdu. Kuzey İrlanda Polisi, dün gece aşırı sağcıların bir cami çevresinde bir araya gelip bazı iş yerlerine zarar verdiği olayların ardından 2 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, Leeds'deki olaylar sonucunda 1, Leicester'da yaşanan olaylarda ise 2 kişi gözaltına alındı.
"HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK"
Öte yandan, Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin aşırı sağcıların şiddet olayları karşısında her türlü adımı atacağını belirtti.
Sorumluların, hızlı şekilde hapis ve yasaklama gibi gerekli cezaları alması konusunda Başbakan Keir Starmer'ın kararlı olduğunu aktaran Johnson, "Buna gerekiyorsa mahkemelerin 24 saat çalışması da dahil." ifadelerini kullandı. Johnson, Starmer'ın Kraliyet Savcılık Ofisi'nin başında olduğu 2011'de yaşanan Londra eylemlerinde bu kararın verildiğini de hatırlattı.
OLAYLAR NASIL BAŞLADI?
Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.
Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.
Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta bir eylem düzenlemişti.
Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.
SALDIRGANIN ADI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, saldırganın hakim karşısına çıkmasının ardından olay sonrası şüphelinin isminin açıklanması konusunda getirilen kısıtlama kaldırılmış ve saldırganın 7 Ağustos 2006 doğumlu "Axel Muganwa Rudakubana" olduğu açıklanmıştı. Galler'in başkenti Cardiff'te dünyaya gelen saldırganın 2013'te Southport bölgesine taşındığı kaydedilmişti. Aşırı sağcılar bugün ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.
SIĞINMACILARIN KALDIĞI OTELİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR
Ülkenin orta bölgelerinde yer alan kentte, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi.
Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı. Bu sırada yaralanan bir polis, meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
BİNAYA GİRMEK İÇİN HER YOLU DENEDİLER
Sosyal medyadaki görüntülerde, aşırı sağcıların otelin giriş katında camı kırılan bir bölümden binayı ateşe vermeye çalışması yer alıyor. Polis, saldırganları binadan uzaklaştırmakta zorluk yaşadı.
Binaya yangın tüpleri ve sandalyeler atan aşırı sağcılar, bina kapılarına barikat kurarak içerdekilerin çıkmasını engellemeye çalıştı. Otelde çıkan küçük yangın büyümeden söndürülürken aşırı sağcılar, binaya farklı yerlerden girmek için girişimlerde bulundu.
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