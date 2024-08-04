Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 93'e yükseldi
Bangladeş’te Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişi sokaklarda dökülerek protestolar düzenledi. Protestocuların polis arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bilançonun her geçen gün arttığı Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi sokaklara akın etti. Hükümet karşıtı slogan atan Bangladeşli protestocular ile polis ile karşı karşıya geldi.
ÖLÜ SAYISI 93'E YÜKSELDİ
Hükümet karşıtı gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüşürken eylemciler ve protestocular arasında da çatışma yaşandı. Hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
RESMEN YANGIN YERİ: ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ
Başkent Dakka'da internete erişim engellenirken yerel basında yer alan haberlere göre, sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı ile bilinmiyor. Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu (BTRC) yetkilisi, Dakka bölgesinde 4G internet hizmetinin durdurulduğunu ancak geniş bant hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.
Yerel saatle 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken başkent Bakka'da görev yapan adını açıklamayan bir polis memuru şehrin savaş alanına döndüğünü, bazı protestocu kalabalığının bir hastanenin dışında araçları ve motosikletleri ateşe verdiğini söyledi. Kontenjan protestolarında 174 kişi hayatını kaybetmişti
Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik devam eden protestolarda can kaybı 174'e yükselmişti. Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Hasina'nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina'nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.
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