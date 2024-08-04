Bangladeş’te hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 93’e yükseldi

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Yerel saatle 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken başkent Bakka'da görev yapan adını açıklamayan bir polis memuru şehrin savaş alanına döndüğünü, bazı protestocu kalabalığının bir hastanenin dışında araçları ve motosikletleri ateşe verdiğini söyledi. Kontenjan protestolarında 174 kişi hayatını kaybetmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik devam eden protestolarda can kaybı 174'e yükselmişti. Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Hasina'nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina'nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.