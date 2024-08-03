Orta Doğu'da gerilim tavan! İran'ın hamlesi sonrası ABD savaş gemileri yola çıktı! ABD Savunma Bakanı emri verdi...
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesi sonrası Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. İran Devlet Televizyonu dün gece saatlerinde önemli gelişmeler olacağını vurgularken, İran lideri Ayetullah Hamaney de "Siyonist rejim bitti" paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi. Bu gelişmeler sonrası ABD, İsrail'i koruma altına almak için savaş uçaklar ve savaş gemilerini bölgeye gönderme kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin'in 'İran tehditlerine karşı' İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak üzere bölgeye ek askeri kaynak konuşlandırma emri verdiğini duyurdu. İşte detaylar...
İsrail ile İran arasındaki gerginlik Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünün ardından doruğa çıkarken, Tahran'ın saldırı planları bölgede endişelere yol açtı.
İRAN MEDYASINDA SAVAŞ SÖYLENTİLERİ PATLADI
İran medyasında savaş söylentileri sonrası İsrail savaş uçakları teyakkuza geçti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'daki Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi.
"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE DÜNYA ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELERE SAHNE OLACAK"
İran medyasında yayın akışı kesilerek askeri marşlar yayınlanmaya başladı. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak." açıklamasını yaparak İsrail'le savaş imasında bulundu.
"SİYONİST REJİM BİTTİ"
İsmail Haniye suikastı sonrası İsrail'e misilleme sözü veren İran lideri Ayetullah Hamaney de, "Siyonist rejim bitti" paylaşımını X'teki sosyal medya profiline sabitledi.
"SAVAŞA HAZIR OL" EMRİ VERİLDİ
İran'daki askeri hareketlilik İsrail'i teyakkuza geçirdi. İsrail'de Demir Kubbe hava savunma sistemi aktifleştirilerek savaş uçağı pilotlarına "savaşa hazır ol" emri verildi.
EK SAVAŞ UÇAĞI VE GEMİLER GÖNDERİLİYOR
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin daha önce Orta Doğu'ya balistik füzeleri vurabilen ilave donanma kruvazör ve destroyerlerinin gönderilmesini onaylamasının ardından bu kez de ek savaş uçağı filosu ve ilave savaş gemileri gönderilmesini emretti.
SAVUNMA BAKANI'NDAN TALİMAT
Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Austin, ABD kuvvetlerinin korunmasını iyileştirmek, İsrail'in savunmasına verilen desteği arttırmak ve ABD'nin çeşitli beklenmedik durumlara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak için ABD askeri duruşunda düzenlemeler yapılmasını emretti" denildi.
USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'YA GİDİYOR
ABD Donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün nükleer enerjili bir başka uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in yerini almak üzere Orta Doğu'ya hareket ettiği aktarılan açıklamada, "Bakan, Orta Doğu'da bir taşıyıcı saldırı grubunun varlığını sürdürmek için, Lincoln Taşıyıcı Saldırı Grubuna, şu anda Merkez Komutanlığı sorumluluk alanında konuşlandırılmış olan Theodore Roosevelt Taşıyıcı Saldırı Grubunun yerini alması emrini verdi" ifadeleri kullanıldı.
Pentagon, bölgede daha fazla kara konuşlu balistik füze savunma sisteminin konuşlandırılması için hazırlığın arttırılacağını da belirtti.
ABD DIŞİŞLERİ: İSRAİL'İN SAVUNMA DESTEĞİNİ ARTIRMAK İÇİN...
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Sabrina Singh yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, ABD kuvvetlerinin korumasını iyileştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak amacıyla ABD askeri duruşunda ayarlamalar yapılmasını emretti" dedi. Açıklamada, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun, şu anda Merkez Komuta sorumluluk alanında konuşlandırılmış olan USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun yerine geçeceği ifade edildi.
SAVAŞ FİLOSU DA GELECEK
Singh, ABD'nin ayrıca Orta Doğu'ya ilave savaş filosu göndererek savunma hava desteği kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Ayrıca Bakan Austin, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Merkez Komutanlığı bölgelerine ilave balistik füze savunma kabiliyetine sahip kruvazör ve destroyerler sipariş etmiştir. Bakanlık ilave kara konuşlu balistik füze savunması konuşlandırmaya hazır olma durumumuzu arttırmak için adımlar atmaktadır. Bakan ayrıca Orta Doğu'ya ilave bir savaş uçağı filosunun konuşlandırılması emrini vererek savunma amaçlı hava destek kabiliyetimizi güçlendirmiştir" dedi.
ABD VE KANADA'DAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARINA UYARI
ABD ve Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze ve Lübnan'daki vatandaşlarına uyarılarda bulunarak bölgedeki gerilimin artabileceğini belirtti. Kanada, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları gerektiğini duyurdu.
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