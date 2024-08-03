Orta Doğu’da gerilim tavan! İran’ın hamlesi sonrası ABD savaş gemileri yola çıktı! ABD Savunma Bakanı emri verdi...



USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'YA GİDİYOR

ABD Donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün nükleer enerjili bir başka uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in yerini almak üzere Orta Doğu'ya hareket ettiği aktarılan açıklamada, "Bakan, Orta Doğu'da bir taşıyıcı saldırı grubunun varlığını sürdürmek için, Lincoln Taşıyıcı Saldırı Grubuna, şu anda Merkez Komutanlığı sorumluluk alanında konuşlandırılmış olan Theodore Roosevelt Taşıyıcı Saldırı Grubunun yerini alması emrini verdi" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon, bölgede daha fazla kara konuşlu balistik füze savunma sisteminin konuşlandırılması için hazırlığın arttırılacağını da belirtti.

ABD DIŞİŞLERİ: İSRAİL'İN SAVUNMA DESTEĞİNİ ARTIRMAK İÇİN...

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Sabrina Singh yaptığı açıklamada, "Bakan Austin, ABD kuvvetlerinin korumasını iyileştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak amacıyla ABD askeri duruşunda ayarlamalar yapılmasını emretti" dedi. Açıklamada, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun, şu anda Merkez Komuta sorumluluk alanında konuşlandırılmış olan USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun yerine geçeceği ifade edildi.