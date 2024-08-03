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Katil İsrail ordusu kana doymuyor! Tulkerim'de 4 Filistinli şehit oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 17:24 Güncelleme: 03.08.2024 17:24
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Katil İsrail ordusu kana doymuyor! Tulkerim’de 4 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail ordusu kan dökmeye devam ediyor. Son olarak İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu arada günün erken saatlerinde İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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