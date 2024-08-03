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İsrail'in Lübnan'a hava saldırısında bilanço açıklandı! 1 çocuk öldü 6 sivil yaralandı

Giriş: 03.08.2024 21:06 Güncelleme: 03.08.2024 21:06
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İsrail’in Lübnan’a hava saldırısında bilanço açıklandı! 1 çocuk öldü 6 sivil yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında, 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, tedavi amaçlı bölgedeki farklı hastanelere sevk edildikleri belirtildi.

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