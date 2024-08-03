Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan firari, kaçtığı İsveç'te atlara cinsel istismardan hapis cezası aldı
Türkiye'de terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'e kaçtığı İsveç'te, atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
İsveç basınına göre, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki yapılanmasında da görev alan Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken çevredekiler tarafından fark edilmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırması üzerine tutuklanmıştı.
Helsinborg Mahkemesi, Öner'e atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından 1 yıl 4 ay hapis cezası verirken Öner'in sınır dışı edilmesi talebini reddetti.
Helsingborg Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Öner'in atlara cinsel istismarda bulunmasının, 24 Şubat'ta ahır sahibinin güvenlik kameralarından şüpheli birini fark etmesi üzerine ortaya çıktığı ifade edilmişti. Ahırdaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Öner'in bağladığı ata cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, atların sahibinin ahıra geldiği sırada Öner'in kaçtığı belirtilmişti.
İddianamede, ertesi gün tekrar ahıra girmek isteyen Öner'in, bir kadın çalışan tarafından fark edilince yeniden kaçtığı fakat ısrarını sürdürerek 28 Şubat'ta ahıra yeniden geldiği ve çevredekiler tarafından ihbar edilince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı kaydedilmişti.
Teslim olmasını isteyen polislere bıçakla saldıran Öner, kısa süren arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.
Tutuklanan ve savcılık tarafından ata cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırıyla suçlanan Öner'in sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'ten, 10 yıl ülkeye geri girememesi şartıyla sınır dışı edilmesi de talep edilmişti.
Öte yandan Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcısıyken gözaltına alındığı ve örgüt yöneticiliğinden yargılandığı davada aldığı cezanın onaylanması aşamasında yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzdolabında soğutma probleminiz anında çözülecek: Tek kase yeterli!
- Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...
- 1 ayda 15 kiloyu anında verdi! 51'lik Açelya Akkoyun diyetinin sırrı ortaya çıktı: Meğer tek yöntemle...
- Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?
- Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor
- Zeka testi: Diş fırçasını 8 saniyede bulun! 1000 kişiden sadece 5'i başardı
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...