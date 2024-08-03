Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan firari, kaçtığı İsveç’te atlara cinsel istismardan hapis cezası aldı

İsveç basınına göre, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki yapılanmasında da görev alan Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken çevredekiler tarafından fark edilmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırması üzerine tutuklanmıştı.

Helsinborg Mahkemesi, Öner'e atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından 1 yıl 4 ay hapis cezası verirken Öner'in sınır dışı edilmesi talebini reddetti.