Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru! İşgal devletinde siren sesleri yükseldi
Son dakika... Hizbullah soykırımcı İsrail'i vuruyor. İsrail'in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı. İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı. Öte yandan saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi. İşte detaylar...
Son dakika haberleri... Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı.
İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.
İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketlerin büyük çoğunluğu önlendi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.
İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.
Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.
HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA
Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.
Hizbullah, saldırının İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.
İRAN: İSRAİL BÜYÜK KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI, KESİN OLARAK KARŞILIK VERECEĞİZ
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.
Heniyye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.
İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.
Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.
İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TEKLİFİ
Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'a İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı yapılmasını önererek, İslamabad'dan bu teklife destek vermesini ve İsrail'in eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını talep etti.
Pakistanlı Bakan ise Heniyye'nin şehadeti için taziyede bulunurken İran'ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı.
"Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın gerekliliğini" vurgulayan Dar, İsmail Heniyye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesini "uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydetti
NE OLMUŞTU?
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu.
İran ve Hamas, suikasttan Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren terör devleti İsrail'i sorumlu tuttu.
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirdiği Haniye suikastı, bölgede tansiyonu artırdı.
İRAN'DAN KATİL İSRAİL'E SÖZDE GÖZDAĞI
İran'ın devlet televizyonu Kanal 3, İsrail'in saldırıları üzerine yaptığı açıklamada,"Allah'ın yardımıyla önümüzdeki saatlerde dünya muhteşem sahnelere tanıklık edecek" ifadelerini kullandı.
İran'ın devlet televizyonu Kanalı'nın açıklamaları, İran'ın İsrail'e yönelik olası bir saldırı girişiminde bulunacağı şeklinde yorumlandı.
İran'ın savaş çıkarabilecek kapasitesi var mı? 10 dakika içerisinde Tel Aviv'i vurabilir mi?
A Haber muhabiri Ekber Karabağ anlattı; "İran böyle bir kabiliyeti olduğunu belirtiyor fakat Kasım Süleymani meselesinde olduğu gibi ABD'nin üstüne saldırıyor. Bu saldırıları açık bir şekilde yapmasının sebebi de bu meseleyi fazla tırmandırmak istemiyor. İsrail'e karşı insani zayiatının olmadığı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu sefer de aynısını yapacak ya da tam anlamıyla İsrail'den gerçek kişileri öldürüp bir darbe eylemi mi yapacak bu tartışılıyor. Daha önceki tartışmalarda İran krizi tırmandırmamak adına bunu yapmıştı fakat bu sefer daha farklı olabilir." ifadelerini kullandı.
İRAN MEDYASI:İRAN FÜZELERİ ATEŞLEDİ
İran medyası, İran ordusunun İsrail'e sayısız füze ateşlediğini iddia etti. ABD'ye ait savaş uçakları da füzeleri etkisiz hale getirmek için havalandığı belirtiliyor.
"İSRAİL'DEN AYRILIN, GELİYOR"
İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Sayed Mohammed, sosyal madyadan yaptığı açıklamada" İsrail'den ayrılın, geliyor" paylaşımı dikkat çekti.
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, İsrail'e saldırı için yetkiyi verdiği iddia edildi.
İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI
Yaşananlar sonrası İsrail'in hava sahasını uçuşa kapattığı bildirildi.
İRAN SEFERLERİNİ ERTELEDİ
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle Türkiye'nin İran'a uçak seferleri iptal edildiği açıklandı.
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına ertelediğini duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.
SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti.
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