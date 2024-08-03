Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! İşgal devletinde siren sesleri yükseldi

İran'ın devlet televizyonu Kanal 3'den misilleme açıklaması

İran'ın devlet televizyonu Kanalı'nın açıklamaları, İran'ın İsrail'e yönelik olası bir saldırı girişiminde bulunacağı şeklinde yorumlandı.

İran'ın savaş çıkarabilecek kapasitesi var mı? 10 dakika içerisinde Tel Aviv'i vurabilir mi?

A Haber muhabiri Ekber Karabağ anlattı; "İran böyle bir kabiliyeti olduğunu belirtiyor fakat Kasım Süleymani meselesinde olduğu gibi ABD'nin üstüne saldırıyor. Bu saldırıları açık bir şekilde yapmasının sebebi de bu meseleyi fazla tırmandırmak istemiyor. İsrail'e karşı insani zayiatının olmadığı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu sefer de aynısını yapacak ya da tam anlamıyla İsrail'den gerçek kişileri öldürüp bir darbe eylemi mi yapacak bu tartışılıyor. Daha önceki tartışmalarda İran krizi tırmandırmamak adına bunu yapmıştı fakat bu sefer daha farklı olabilir." ifadelerini kullandı.