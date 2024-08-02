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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhaliflerin suç teşkil eden eylemlere giriştiğini söyledi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.08.2024 06:17
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhaliflerin suç teşkil eden eylemlere giriştiğini söyledi

Son dakika haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin ülkede suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunu belirtti.

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