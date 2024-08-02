Siyonist koruyucusu ABD’den işgalcilere yeni kalkan! Askeri destek gönderilecek

Gazze'de kanlı saldırılarla yaklaşık 40 bini aşkın masum katledildi. Bu katliamlar tüm hızıyla devam ederken soykırım ortağı ABD'den işgalci İsrail'e destekler de sürüyor. Pentagon bu kez de olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor.

CNN yayınına konuk olan Kirby, Orta Doğu'da artan gerilimi ve ABD yönetiminin reaksiyonunu değerlendirdi.