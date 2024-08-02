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Siyonist koruyucusu ABD'den işgalcilere yeni kalkan! Askeri destek gönderilecek

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.08.2024 20:34 Güncelleme: 02.08.2024 20:59
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Siyonist koruyucusu ABD’den işgalcilere yeni kalkan! Askeri destek gönderilecek

Gazze'de işgalcilerin soykırım saldırıları devam ederken siyonistlerin ortağı ABD'den işgalcilere bir destek daha geldi. Soykırım ortağı ABD, olası bir İran saldırısına karşı terör devleti İsrail'i korumak için destek gönderecek. Skandal desteğe ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in güvenliği konusundaki "hassasiyetlerini" vurgulayarak Pentagon'un, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını açıkladı.

Gazze'de kanlı saldırılarla yaklaşık 40 bini aşkın masum katledildi. Bu katliamlar tüm hızıyla devam ederken soykırım ortağı ABD'den işgalci İsrail'e destekler de sürüyor. Pentagon bu kez de olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor.

CNN yayınına konuk olan Kirby, Orta Doğu'da artan gerilimi ve ABD yönetiminin reaksiyonunu değerlendirdi.

John Kirby, Pentagon'un, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını duyurdu..John Kirby, Pentagon'un, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını duyurdu..

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİKONUSUNDA HASASSİYET"

ABD Başkanı Biden'ın dün işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderilmesi" konusunu da ele aldığını hatırlatan Kirby, İsrail'in güvenliği konusundaki hassasiyetlerini tekrarladı.

ABD, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor.ABD, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor.

HEM ASKER HEM DE KAYNAK GÖNDERİLECEK

İran'ın soykırımcı İsrail'e yönelik tehdidine vurgu yapan Kirby, "(Gönderilecek askerlerle ilgili) Detaylarına şu anda giremem. Ancak bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor." dedi.

ABD, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor.ABD, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor.

Sunucunun, İsrail'e gönderilecek askeri kaynağın askerleri mi yoksa diğer askeri teçhizatları mı kapsadığı yönündeki sorusuna ise Kirby, "Muhtemelen ikisinin kombinasyonu olacaktır çünkü askeri bir donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir." yanıtını verdi.

ABD, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor.ABD, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor.

BİDEN VE KATİL BİBİ GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Biden, dün Netanyahu ile görüşmesinde, "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" dile getirmişti. Öte yandan, Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna, "Yardımcı olmadı." diye yanıt vermişti.

ABD Başkanı Biden, dün Netanyahu ile görüştü.ABD Başkanı Biden, dün Netanyahu ile görüştü.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirmişti. Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) Bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli." şeklinde konuşmuştu.

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