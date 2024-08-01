Soykırım suçlusu Netanyahu’nun skandalları bitmiyor! Biden’dan icazet alacak

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

SKANDAL AÇIKLAMALAR

İşgalci İsrail'e karşı hangi alanda olursa olsun yapılacak bir saldırıya "ağır bedel ödeteceklerini" ileri süren Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." ifadesini kullandı.