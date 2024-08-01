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Soykırım suçlusu Netanyahu'nun skandalları bitmiyor! Biden'dan icazet alacak

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.08.2024 18:23
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Soykırım suçlusu Netanyahu’nun skandalları bitmiyor! Biden’dan icazet alacak

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamları bitmek bilmezken, katil ordusu savaşı Orta Doğu'ya yaymanın planlarını yapıyor. Katil Netanyahu "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savundu. Öte yandan Öte yandan siyonist basını Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüşeceğini bildirdi.

İşgalci İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savundu.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuKatil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İç Cephe Komutanlığında düzenlenen durum değerlendirmesi toplantısına katıldı.

Katil Netanyahu toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu söyledi.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuKatil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

SKANDAL AÇIKLAMALAR

İşgalci İsrail'e karşı hangi alanda olursa olsun yapılacak bir saldırıya "ağır bedel ödeteceklerini" ileri süren Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." ifadesini kullandı.

Katil Netanyahu - ABD Başkanı Joe BidenKatil Netanyahu - ABD Başkanı Joe Biden

KATİL NETANYAHU İLE BİDEN TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Katil İsrail Başbakanı, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın asker kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldüğünü iddia etti.

Öte yandan İsrail basını Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam telefonda görüşeceğini bildirdi.

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