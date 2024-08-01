Siyonistlerin gazeteci katliamına BM'den sert tepki! Haniye'nin evini görüntülemek isteyen basın mensupları katledildi | "Sarsıcı gerçeği gizliyorsunuz"
Hamas lideri İsmail Haniye'nin yıkılan evini görüntülemek ve gelişmeleri aktarmak için bölgeye giden El Cezire Arap gazetecisi İsmail el-Ghoul ve kameramanı Rami el-Rifi işgalcilerin hava saldırısında hayatını kaybetti. Siyonistlerin basına yönelik düzenlediği bu saldırılarla gazeteciler özellikle hedef alınıyor ve katlediliyor.Gul ve Rifi'nin katledilmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin toplam sayısı 157'ye ulaştı. Gazetecilerin katledilmesi sonrası BM'den işgalci İsrail'e ardı ardına tepkiler geldi. BM tarafından işgal ordusuna, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarını tekrarlanırken yapılan açıklamada "Filistinli gazeteciler, İsrail'in uluslararası gazetecilerin girmesine izin vermediği Gazze'deki gerçekliği dünyaya aktarma konusunda kritik rol oynuyor. Filistinli gazetecileri susturmak, Gazze'deki sarsıcı gerçeği gizliyor." denildi.
İşgalci ordusu yalnızca masumları değil, bölgede yaşanan soykırım saldırılarını dünyay duyurmak isteyen basın mensuplarını da hedef alıyor. Yüzlerce gazeteciyi katleden siyonistler dün, hain bir suikast ile şehit edilen Hamas lideri Haniye'nin yıkılan evini görüntülemek ve son gelişmeleri aktarmak için bölgeye giden basın mensuplarını hedef alarak öldürdü.
BM'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusuna, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarını tekrarladı.
"SALDIRILARA SON VERİN"
BM İnsan Hakları Ofisi, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusuna yönelik, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarının yinelendiği vurgulandı.
İsrail'in, 31 Temmuz'da, 27 yaşındaki Al Jazeera muhabiri el-Gul ve 26 yaşındaki fotoğrafçı er-Rifi'nin araçlarına düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldüğü belirtilen açıklamada, bu sırada bisikletindeki Filistinli bir çocuğun da yaşamını yitirdiği kaydedildi.
ARAÇLARI HEDEF ALINARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, Gul ve Rifi'nin, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nın yakınında konuya ilişkin haber yapmalarının ardından araçlarının hedef alınarak öldürüldüğü ifade edildi.
157 GAZETECİ KATLEDİLDİ!
"Gazze'deki Gazeteciler Sendikası'na göre, Gul ve Rifi'nin öldürülmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin toplam sayısı 157'ye ulaştı." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin, yaşanan gerilim bağlamında, geçmişte de gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili benzer endişeleri dile getirdiği kaydedildi.
'SARSICI GERÇEĞİ GİZLİYORLAR'
Açıklamada, şunlar belirtildi:
"Gazetecilerin sivil olduğunu, dolayısıyla doğrudan çatışmalara katılmadıkları sürece uluslararası insancıl hukuk uyarınca saldırılardan korunduklarını ve gazetecilerin kasıtlı olarak öldürülmesinin bir savaş suçu olduğunu yineliyoruz. Filistinli gazeteciler, İsrail'in uluslararası gazetecilerin girmesine izin vermediği Gazze'deki gerçekliği dünyaya aktarma konusunda kritik rol oynuyor. Filistinli gazetecileri susturmak, Gazze'deki sarsıcı gerçeği gizliyor."
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