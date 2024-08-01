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Katil İsrail'in saldırılarında Gazze'de 300 günde 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.08.2024 16:16
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Katil İsrail’in saldırılarında Gazze’de 300 günde 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16 bin 314 çocuk hayatını kaybetti.

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