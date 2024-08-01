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Hizbullah'tan işgalcilere füze yağmuru! Siyonist İsrail'de sirenler çaldı

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 22:33 Güncelleme: 01.08.2024 23:09
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Hizbullah’tan işgalcilere füze yağmuru! Siyonist İsrail’de sirenler çaldı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, işgalcilerin Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü katletmesine ilişkin İsrail'e seslenerek "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız.Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi. Nasrallah'ın açıklamasının ardından Hizbullah'ın silahlı kanadı siyonist İsrail'e 25 adet füze fırlattı. Öte yandan işgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı basın açıklaması sonrası, Hizbullah'ın silahlı kanadı işgalci İsrail'e 25 adet füze fırlattı. Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı işgalci İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

SALDIRI İLE İŞGAL TOPRAKLARINDA SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez roket atıldı.Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez roket atıldı.

Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez roket atıldı.Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez roket atıldı.

NASRALLAH'IN AÇIKLAMALARI

İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir sürece girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi.

Konuşmasında İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." uyarısında bulundu.

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